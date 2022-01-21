Появились фотографии с места хищения нефтепродуктов под Рязанью

Появились фотографии с места происшествия в Клепиковском районе, где житель Московской области врезался в нефтепродуктопровод и похитил как минимум 12 тонн дизельного топлива.

Жителя Московской области сотрудники регионального УФСБ задержали с поличным

Все произошло осенью 3 октября 2021 года на одном из участков магистрального нефтепродуктопровода «Новки - Рязань» (принадлежит компании АО «Транснефть – Верхняя Волга»).

Под Рязанью москвич незаконно перекачал из нефтепровода 12 тонн дизеля

Задержали мужчину оперативники региональных УМВД и УФСБ прямо во время перекачки топлива (читать подробнее).

Жителя Московской области сотрудники регионального УФСБ задержали с поличным

Под Рязанью москвич незаконно перекачал из нефтепровода 12 тонн дизеля

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