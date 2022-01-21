Под Рязанью москвич незаконно перекачал из нефтепровода 12 тонн дизеля.

Следователи Касимовского МСО возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Московской области, подозреваемого в повреждении магистрального нефтепродуктопровода, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, 3 октября 2021 года мужчина незаконно врезался в магистральный нефтепродуктопровод направления «Новки - Рязань», принадлежащего АО «Транснефть – Верхняя Волга». Проходит нефтепровод по территории Клепиковского района и предназначен для транспортировки дизельного топлива.

По данным «КП-Рязань», мужчину некоторое время вели оперативники УФСБ России по Рязанской области вместе с коллегами из УМВД, а потом взяли его с поличным во время перекачки нефтепродукта. Пока известно о 12 тоннах похищенного дизельного топлива.

Расследование уголовного дела продолжается.

Позже появились фотографии с места преступления. Москвич круто подготовился, конечно (смотреть внимательно).

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