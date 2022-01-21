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Общество21 января 2022 14:44

На улице Трубежной в центре Рязани запретят парковку

Соответствующие дорожные знаки на участке смонтируют к 10 февраля
Источник:kp.ru
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На улице Трубежной в центре Рязани запретят парковку.

На улице Трубежной в центре Рязани запретят парковку.

Администрация Рязани планирует запретить остановку и стоянку автомобилей на улице Трубежной. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба городской мэрии.

Запрет установят «в целях обеспечения безопасности дорожного движения, беспрепятственного встречного разъезда транспорта и упорядочения парковки». В частности, нельзя будет парковаться у въездных ворот на территорию Елатомского приборного завода и у соседнего дома № 11 по улице Сенной.

С какого времени начнет действовать запрет, в сообщении не уточняется, однако, известно, что соответствующие дорожные знаки установят на улице Трубежной к 10 февраля.