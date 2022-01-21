В Нидерландах оценили заслуги рязанских врачей, которые спасли от ожогов их соотечественника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рязанской ОКБ спасли от ожогов жителя Нидерландов, когда он летом 2021 года отдыхал в Рязани, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Все произошло во время празднования дня рождения, когда собравшиеся решили устроить фейерверк. В результате происшествия неконтролируемое пламя поразило лицо, шею, туловище, руки и ноги иностранного гостя. Обгорело более 50% тела.

Мужчину срочно на скорой помощи доставили в ожоговое отделение Областной клинической больницы.

«Врачи этого отделения боролись за каждый сантиметр его кожи, - сказала в видеообращении супруга иностранца. - Сейчас мой муж наблюдается в ожоговом центре в Роттердаме, и было очень приятно, что голландские врачи высоко оценили работу своих рязанских коллег. Конечно, голландские врачи работают совершенно в других условиях, имеют другое оборудование, но, тем не менее, наши врачи из Рязани сделали все возможное. Хочу сказать спасибо рязанским врачам за то, что спасли моего мужа, поддерживали меня».

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