Администрация Рязани опубликовала список улиц, с которых в ночь на 22 января будут вывозить снег

В ночь на 22 января убирать улицы Рязани будет более 40 единиц техники.

В ночь на 22 января Дирекция благоустройства снова будет убирать снег с рязанских улиц. Работы запланированы на улице Семинарской, участке дороги от площади Соборной до Кремлевского Вала и на самом Кремлевском Валу. Кроме того, коммунальщики будут чистить разворотный круг троллейбусов около больницы № 11 в Дашково-Песочне.

Подрядчики продолжат убирать улицу Кудрявцева и Интернациональную.

Предстоящей ночью на дороги выйдет более 40 единиц техники Дирекции благоустройства и 27 самосвалов подрядных организаций. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, при необходимости количество снегоуборочных машин увеличат.

Администрация Рязани просит водителей отнестись с пониманием и не оставлять на ночь личный транспорт на обочинах дорог, чтобы автомобили не препятствовали работе спецтехники.