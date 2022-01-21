В Сараевском районе рейсовый автобус съехал с дороги и оказался в снежном плену

После инцидента автобус благополучно завершил маршрут. Фото: издательство "Пресса".

В пятницу, 21 января, неприятный дорожный инцидент произошел в Сараевском районе. Рейсовый автобус ПАЗ с пассажирами съехал с дороги и застрял в снежном плену. Об этом сообщает издательство «Пресса». Машина направлялась в село Напольное, но на повороте водитель не справился с управлением…

Самостоятельно выбраться из снега автобус не смог. Выталкивать многотонную машину пришлось пассажирам.

- Снега везде намело очень много, несмотря на то, что дороги постоянно чистят, они не в лучшем состоянии, – приводит издательство слова директора МКП «ПассажирСервис» Владимира Саморукова. – На повороте скользко, снежно, вот и занесло машину. Конечно, неприятный инцидент, но все хорошо закончилось. После того как автобус вытолкали, водитель продолжил путь по маршруту и сейчас уже благополучно вернулся назад.