Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 января 2022 14:10

В Сараевском районе рейсовый автобус съехал с дороги и оказался в снежном плену

Выталкивать многотонную машину пришлось пассажирам
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
После инцидента автобус благополучно завершил маршрут. Фото: издательство "Пресса".

После инцидента автобус благополучно завершил маршрут. Фото: издательство "Пресса".

В пятницу, 21 января, неприятный дорожный инцидент произошел в Сараевском районе. Рейсовый автобус ПАЗ с пассажирами съехал с дороги и застрял в снежном плену. Об этом сообщает издательство «Пресса». Машина направлялась в село Напольное, но на повороте водитель не справился с управлением…

Самостоятельно выбраться из снега автобус не смог. Выталкивать многотонную машину пришлось пассажирам.

- Снега везде намело очень много, несмотря на то, что дороги постоянно чистят, они не в лучшем состоянии, – приводит издательство слова директора МКП «ПассажирСервис» Владимира Саморукова. – На повороте скользко, снежно, вот и занесло машину. Конечно, неприятный инцидент, но все хорошо закончилось. После того как автобус вытолкали, водитель продолжил путь по маршруту и сейчас уже благополучно вернулся назад.