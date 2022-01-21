На смену циклонам придут морозы: в Рязани ожидаются 20-градусные морозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 22 января, в Рязани и области ожидается облачная погода, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Ночью и днем возможен снег, а на дорогах гололедица.

В субботу ожидается юго-восточный, порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -10... -5 градусов, днем -8... -3 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», череда атлантических циклонов завершается, но в начале новой недели воздух ночью в Рязани и области остынет до -19… -20 градусов.

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