На смену циклонам придут морозы: в Рязани ожидаются 20-градусные морозы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 22 января, в Рязани и области ожидается облачная погода, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Ночью и днем возможен снег, а на дорогах гололедица.
В субботу ожидается юго-восточный, порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха по Рязанской области ночью -10... -5 градусов, днем -8... -3 градуса.
По данным специалистов центра «Фобос», череда атлантических циклонов завершается, но в начале новой недели воздух ночью в Рязани и области остынет до -19… -20 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!