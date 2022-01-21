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Общество21 января 2022 12:33

Мэр Рязани на видео отчитала глав управляющих компаний за плохую уборку снега

Елена Сорокина проехалась по дворам города и проверила, насколько качественно убирают территорию от наледи и снега
Источник:kp.ru
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Мэр Рязани Елена Сорокина на видео отчитала глав управляющих компаний за плохую уборку снега.

Мэр Рязани Елена Сорокина на видео отчитала глав управляющих компаний за плохую уборку снега.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина продолжает ездить по городу, реагируя на жалобы жителей. В очередной раз досталось управляющим компаниям.

Чиновницу заехала в вотчину УК «Центр», адрес: улица Затинная, дом №38 корпус 1. Там недавно упавшая глыба льда разбила козырек подъезда.

«Сосульки убрали – уже неплохо. Представитель управляющей компании заверил, что до понедельника [24 января] козырек восстановят», - написала чиновница.

Досталось также УК «Жилбытсервис». От жителей дома №2 по улице Тимуровцев поступают жалобы на свисающую наледь…

«Проверила – сосульки огромные! Управляющей компании – не дожидаясь беды, сегодня же очистить крышу. Проезд также необходимо повторно пройти трактором», - распорядилась Сорокина

Побывала глава администрации и у дома №48, корпус 1 по Касимовскому шоссе. Там несколько дней назад застряла машина скорой помощи – управляющая компания «Рязанская МПМК №3» (глава администрации ее не называла – Ред.).

«Здесь та самая ситуация, когда УК отказывается чистить подъезд к контейнерной площадке, его прочищает город, чтобы не образовывались завалы! Управлению ЖКХ – разобраться и разграничить территорию. Наказать УК, если будут отказываться выполнять свои обязанности», - пригрозила мэр.

Не прочищен проезд и у дома №22 по улице Советской Армии (УК «Горожанин»), а также у дома №16 по улице Зубковой и домом №28/7 по Советской Армии - граничат зоны ответственности двух УК - «Горожанин» и «Жилбытсервис».

«Не прочищена междворовая территория, состояние удручающее. Тут не смогли разъехаться две скорые! Руководителям управляющих компаний – составить график уборки этого участка, ни в коем случае не допускать повторения такой ситуации», - заключила Елена Сорокина.

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