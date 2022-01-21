На улице Свободы 80-летняя рязанка сломала бедро, поскользнувшись на льду

19 января на улице Свободы у супермаркета «Магнит» травму получила 80-летняя рязанка. Об этом в паблике НРВК сообщает внучка пострадавшей Наталья Власова.

«Бабушка поскользнулась на месиве из снега, под которым лед, и очень сильно упала. Она долго не могла встать, пока ей не помогли прохожие», - написала девушка.

Внучка пострадавшей женщины поблагодарила всех неравнодушных людей, которые помогли бабушке, вызвали «скорую, нашли ей стул, чтобы она не мерзла на снегу, и дождались с ней вместе машину скорой помощи.

В результате падения пожилая женщина получила «очень сложный перелом бедра». Врачи поместили бабушку в БСМП. По прогнозам медиков, пенсионерка обездвижена на 2,5 месяца.

Несколько дней назад на пешеходном переходе напротив вокзала «Рязань-1» поскользнулась пожилая женщина. Прохожие вызвали ей скорую помощь (читать подробнее).

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