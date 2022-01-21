На улице Новаторов в Рязани 50-летняя женщина попала под колеса автомобиля

В Рязани на улице Новаторов сбили 50-летнюю женщину. О происшествии сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Все произошло 21 января около 10 часов утра недалеко от дома № 4. Рязанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по проезжей части ехал Suzuki SX4 под управлением 63-летнего водителя. Автомобиль не успел затормозить и сбил женщину.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи отвезли в одну из больниц Рязани.

По факту ДТП региональная Госавтоинспекция проводит проверку.