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Происшествия21 января 2022 9:23

На улице Новаторов в Рязани 50-летняя женщина попала под колеса автомобиля

Пострадавшую на скорой увезли в больницу
Источник:kp.ru
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В Рязани на улице Новаторов сбили 50-летнюю женщину. О происшествии сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Все произошло 21 января около 10 часов утра недалеко от дома № 4. Рязанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по проезжей части ехал Suzuki SX4 под управлением 63-летнего водителя. Автомобиль не успел затормозить и сбил женщину.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи отвезли в одну из больниц Рязани.

По факту ДТП региональная Госавтоинспекция проводит проверку.