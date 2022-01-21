Рязанские компании готовы отправить своих сотрудников на удаленку из-за омикрона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» еще 9% компаний Рязани отправили или только собираются в скором времени отправить своих сотрудников на удаленку. Об этом сообщают эксперты SuperJob.

В Рязани на сегодняшний день удаленные сотрудники есть в трех из десяти организаций. Это на треть меньше, чем в октябре, когда бушевала «дельта».

Каждый третий менеджер по персоналу (32%) в Рязани указал, что в их организациях все желающие и те, у кого есть медицинские показания, уже перешли на дистанционный режим работы. Правда, еще до прихода нового штамма коронавируса.

В настоящее время на удаленке в Рязани работают сотрудники в 29% организаций города.

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