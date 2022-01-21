Пьяный рязанец угнал автомобиль с территории предприятия и заблудился. О происшествии рассказала пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился директор транспортной компании и сообщил, что поздно вечером с территории предприятия пропал грузовик Scania, принадлежащий фирме. Транспорт исчез, когда водитель отлучился на несколько минут отметить путевой лист. Полицейские опросили водителя и выяснили, что он оставил открытой дверь машины и ключи в замке зажигания.

Пропажу нашли быстро – в одном из тупиков на территории предприятия. Двигатель грузовика был выключен.

Сотрудники полиции опросили жителей близлежащих домов и выяснили, что через несколько минут после угона из ворот организации вышел мужчина. По его походке один из свидетелей предположил, что человек был пьян.

По описанию внешности мужчины оперативники узнали 43-летнего рязанца – ранее он уже попадал в поле зрения полиции. Подозреваемого разыскали.

Выяснилось, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой от приятелей. Проходя мимо ворот предприятия, он увидел пустой грузовик с работающим двигателем и решил покататься. Забравшись в машину и проехав несколько метров по территории, мужчина заблудился и попал в тупик. Там он бросил транспорт и скрылся.

Злоумышленника задержали.