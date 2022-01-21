В результате ДТП в Рыбном пострадали два человека.

В Рыбном 80-летний дедушка устроил ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Все произошло днем, 20 января, около дома № 32 по улице Вокзальной.

По предварительной информации пожилой водитель, управляя автомобилем Renault Logan «не учел дорожные и метеорологические условия», вследствие чего потерял управление и врезался в Hyundai Solaris, за рулем которого была 40-летняя местная жительница.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения, а женщине-водителю и 81-летней пассажирке Renault потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП региональная Госавтоинспекция проводит проверку.

Всего же за сутки на дорогах Рязанской области произошло два ДТП, в результате которых пострадали три человека.