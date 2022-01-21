В реконструкцию дата-центра «Яндекс» вложат 700 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В дата-центр ООО «Яндекс», расположенный в городе Сасово Рязанской области вложат 700 млн рублей. Об этом рассказала глава городской администрации Евгения Рубцова. По ее словам, в ближайшее время дата-центр ожидает реконструкция, и руководство компании собирается инвестировать в новый этап развития крупную сумму.

«Очень рада, что им удается так стремительно и плодотворно развиваться на сасовской земле. Начали обсуждать несколько совместных социальных проектов. Как только достигнем конкретных договоренностей, сразу поделюсь информацией», - заверила сасовская чиновница.

Дата-центр «Яндекса» запустили в Сасове в 2014 году. Дата-центр в Рязанской области с несколькими десятками тысяч серверов, стал самым крупным в России. Чтобы подключить серверы к единой сети, «Яндекс» проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!