Депутаты предложили построить в Рязани новые надземные переходы

В четверг, 20 января, состоялось заседание комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы.

В рамках заседания народные избранники обратились к представителям администрации Рязани с предложением рассмотреть возможность строительства новых надземных пешеходных переходов на наиболее оживленных улицах Рязани. В частности, речь шла о перекрестках в районе ТРЦ «Круиз» и гипермаркета «Глобус». Запрошены также владельцы земельных участков, на чьих владениях в недалеком будущем могут появиться важные дорожные объекты.

Отмети, что строительство пешеходных переходов не только сделает безопасным для пешеходов пересечение дорог, но и повысит пропускную способность улиц.