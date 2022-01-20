Стало известно, ремонт какой улицы фигурирует в деле о взятке рязанских чиновников

Коллеги с сайта rzn.info сообщают, что задержание трех чиновников администрации Рязани – сотрудников МБУ «Дирекция благоустройства города Рязани» – произошло из-за ремонта улицы 2-ая Линия.

64-летнего заместителя директора учреждения, а также 35-летнего и 38-летнего подчиненных подозревают в получении 200 тысяч рублей за быстрое и беспроблемное подписание документов о стоимости выполненных работ и актов о приемке работ.

Контракт был заключен в июле 2021 года. Согласно формулировкам документа, подрядчик обязывался заменить покрытие на дороге и тротуаре, а также оборудовать парковку у манежа «Юность». В срок работы завершены не были, что и спровоцировало в конечно счете эту неприятную ситуацию.