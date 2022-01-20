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Происшествия20 января 2022 16:28

Стало известно, ремонт какой улицы фигурирует в деле о взятке рязанских чиновников

К такому печальному итогу привели работы на 2-й Линии у манежа «Юность»
Источник:kp.ru
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Коллеги с сайта rzn.info сообщают, что задержание трех чиновников администрации Рязани – сотрудников МБУ «Дирекция благоустройства города Рязани» – произошло из-за ремонта улицы 2-ая Линия.

64-летнего заместителя директора учреждения, а также 35-летнего и 38-летнего подчиненных подозревают в получении 200 тысяч рублей за быстрое и беспроблемное подписание документов о стоимости выполненных работ и актов о приемке работ.

Контракт был заключен в июле 2021 года. Согласно формулировкам документа, подрядчик обязывался заменить покрытие на дороге и тротуаре, а также оборудовать парковку у манежа «Юность». В срок работы завершены не были, что и спровоцировало в конечно счете эту неприятную ситуацию.