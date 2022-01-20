Клепиковский район возглавил 36-летний Денис Ефанов

Денис Викторович Ефанов.

В четверг, 20 января, состоялось заседание Клепиковской районной Думы, на котором депутаты выбрали нового главу администрации района.

Напомним, что прежний глава Николай Крейтин ушел из жизни 19 октября в возрасте 45 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

На голосование выставлялись две кандидатуры: Денис Ефанов и Надежда Шабурова. Предпочтение депутаты отдали Ефанову.

- Спасибо большое, что поддержали это решение, - сказал после своего назначения Денис Викторович. – Я постараюсь сохранить сплоченность и доброе отношение, которые сформировались в коллективе при прошлом главе, и сделать так, чтобы вы не пожалели о сделанном выборе.

Денис Ефанов родился 30 января 1985 года в Рязани. В 2007 году окончил Рязанский государственный радиотехнический университет, специальность «менеджер». В 2012 году окончил Московский университет имени С.Ю. Витте, специальность – «юрист».