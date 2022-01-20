Мэрия Рязани опубликовала список улиц, с которых в ночь на 21 января вывезут снег

Администрация Рязани рассказала о планах по предстоящей ночной уборке снега.

Администрация Рязани рассказала о планах по предстоящей ночной уборке снега. Информация появилась на сайте мэрии.

Так, в ночь с 20 на 21 января спецтехника Дирекции благоустройства будет работать по следующим адресам:

- улица Горького;

- улица Свободы;

- улица Семинарская;

- улица Кольцова;

- улица Грибоедова;

- улица Соборная;

- Кремлевский Вал.

У подрядчиков в списке три улицы: участок улицы Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева), улица Островского (от улицы Братиславской до Черновицкой), а также улица Интернациональная.

Предстоящей ночью коммунальщики планируют убирать снег и на платных парковках на улицах Кольцова, Сенной и Свободы.

На уборку выйдут 39 единиц техники Дирекции благоустройства и 27 самосвалов подрядных организаций.

Власти Рязани просят водителей не оставлять личный транспорт на обочинах данных улиц, чтобы не мешать работе спецтехники.