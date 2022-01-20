Властям Рязани указали на плачевное состояние памятной таблички в честь Циолковского. Фото: onf.ru.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к рязанской мэрии с просьбой восстановить памятную табличку в честь Константина Циолковского.

Мемориальная доска появилась на доме № 1 по улице Циолковского в 1961 году и с тех пор она, по словам общественников, ни разу не обновлялась. За 60 лет табличка пришла в удручающее состояние: часть букв стерлась, крепежные винты заржавели, на мраморной основе видны грязь и непонятные наклейки.

Общественники напомнили городским властям о том, что в 2022 году исполняется 165 лет со дня рождения знаменитого ученого и ремонт памятной доски просто необходим.

«Считаем важным не упустить время, так как историческая ценность и значимость личности Циолковского для Рязани неоспорима», - сообщил активист регионального штаба ОНФ Алексей Кованов.