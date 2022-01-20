В Рыбном для транспорта временно закроют железнодорожный переезд

В Рыбном временно закроют автомобильное движение через железнодорожный переезд. Информацию о перекрытии пресс-служба регионального минтранса сообщила в четверг, 20 января.

Речь идет о подъезде «Ходынино», расположенном на 185 километре автодороги М-5. Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на железной дороге.

Сообщается, что переезд будут закрывать дважды. Первое перекрытие ожидает водителей уже завтра, 21 января, с 8.00 до 17.00. Второй раз движение ограничат 24 января, также с 8.00 до 17.00.

Региональный минтранс просит водителей учитывать этот момент при планировании поездок.