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Общество20 января 2022 12:55

В Рыбном для транспорта временно закроют железнодорожный переезд

Причина – проведение ремонтных работ на путях
Источник:kp.ru
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В Рыбном временно закроют автомобильное движение через железнодорожный переезд. Информацию о перекрытии пресс-служба регионального минтранса сообщила в четверг, 20 января.

Речь идет о подъезде «Ходынино», расположенном на 185 километре автодороги М-5. Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на железной дороге.

Сообщается, что переезд будут закрывать дважды. Первое перекрытие ожидает водителей уже завтра, 21 января, с 8.00 до 17.00. Второй раз движение ограничат 24 января, также с 8.00 до 17.00.

Региональный минтранс просит водителей учитывать этот момент при планировании поездок.