Рязанцев 21 января ждет очередной натиск метели и снежных заносов

В пятницу, 21 января, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ночью и днем возможны сильный снег, с метелями и снежными заносами. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -13... -8 градусов, днем -9... -4 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», лишь в воскресенье-понедельник снеговые тучи рассеются.

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