Входные группы рязанского ЦПКиО очистят от снега

Все входные группы Центрального парка культуры и отдыха очистят от снега.

Все входные группы рязанского Центрального парка культуры и отдыха очистят от снега. Такое поручение Дирекции благоустройства города дал и.о. замглавы администрации Борис Ясинский. Итоги его визита в парк 20 января опубликовала пресс-служба мэрии.

Чиновник решил лично проверить качество проводимых работ в одной из самых больших зон отдыха в Рязани. Дирекция благоустройства рассказала, что в парке ведется усиленная уборка территории – по дорожкам проходит грейдер, а более 100 скамеек и урн вручную очищают коммунальщики.

В ходе осмотра выяснилось, что, несмотря на уже выполненные работы, необходимо расчистить входные группы парка, а также парковку, расположенную рядом. Помимо этого, в уборке от снега нуждается и территория вокруг Зеленого театра. Там спецтехника пройдет дважды – в ближайшее время и после того, как демонтируют арт-объекты.

На нечищеные входные группы ЦПКиО и подъезды к нему рязанцы жаловались еще в начале января. Люди выкладывали фотографии снежной каши и уверяли, что в эту зиму дороги не убирали ни разу.