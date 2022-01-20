За уклонение от службы в армии 20-летний рязанец предстанет перед судом

В Рязанской области 20-летний уклонист от воинской службы предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

По версии следствия, житель Пронского района нигде не работал, но и идти в армию тоже не хотел. При этом молодой человек был признан годным к военной службе и оснований для освобождения или отсрочки у него не было. Призывнику неоднократно вручали повестки из местного военкомата, но он их игнорировал без объяснения причин.

Объясняться прончанину все же пришлось – уже в разговоре со следователями. Причина уклонения от службы в армии оказалась очень прозаичной – молодой человек просто не посчитал нужным тратить на это свое время.

В результате михайловские следователи завели на уклониста уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ.