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Происшествия20 января 2022 7:37

Мэрия Рязани: Возгорания в троллейбусе не было, но водитель нарушил технику безопасности

В МУП УРТ пройдет проверка по факту случившегося
Источник:kp.ru
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В троллейбусе №16 возгорания не было. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

«Во время выполнения рейса водитель отогревал замерзший кран уровня пола с помощью открытого огня», - объяснили в мэрии случившееся, но отметили, что такой метод «не соответствует технике безопасности и не должен использоваться».

По правилам, если троллейбус оказался неисправен, то водитель должен остановить транспорт, высадить пассажиров и вызвать техпомощь.

20 января по этой ситуации на МУП УРТ проведут проверку.

Ранее сообщалось, что водитель рязанского троллейбуса попытался потушить пожар бумагой. Очевидцы рассказали, что возгорание удалось ликвидировать только с помощью тряпок (читать подробнее).

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