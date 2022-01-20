У ТРЦ «М5Молл» водитель на скорости сбил 22-летнего рязанца

Утром 19 января на Московском шоссе у дома №65а (ТРЦ «М5Молл) сбили пешехода, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 35-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Cruze на скорости сбил 22-летнего жителя Путятинского района, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося

В результате дорожного происшествия пешеход получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы. Кроме того, на территории региона выявили 23 нарушения ПДД, совершенных пешеходами.

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