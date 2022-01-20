Новый дом у школы: стартовали продажи квартир 15 очереди ЖК «Шереметьевский квартал»

Фото: ГК «Стройпромсервис».

ГК «Стройпромсервис» открыла продажи нового дома у школы в ЖК «Шереметьевский квартал». Это уже 15 очередь в рамках строительства комплекса. В первые дни продаж цены на квартиры стартуют от 1,4 млн.руб.

В числе преимуществ — квартиры от уютных студий до больших семейных, обновленные инженерные решения, малошумные высокоскоростные лифты, панорамное остекление в пол и шикарные виды - у дома одна из лучших локаций в комплексе.

Меняются планировки, улучшаются инженерные решения, применяются самые современные технологии, растет качество внутренней отделки общественных пространств и самих квартир, но при этом сохраняется самая доступная цена на рязанском рынке недвижимости.

Главный фактор, определяющий экологическую обстановку — это локация и у рязанцев растет интерес к экологически чистому жилью. Комфорт городского жилья и близость к природе — визитная карточка жилого комплекса «Шереметьевский квартал».

Район застройки комплекса выгодно отличается от других районов Дашково-Песочни. Здесь нет промышленных предприятий, как, например, в южной части Дашково-Песочни. 15 очередь занимает особое место в комплексе – дом полностью удален от оживлённых автомобильных дорог, за счет чего значительно снижен шумовой фон.

А ЧТО НОВОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЛАНИРОВОК?

Классические и СМАРТ планировки дополнились уникальными решениями. Появились квартиры: - с улучшенной инсоляцией; - модными кухнями-нишами; - специальными зонами для хранения - гардеробными и нишами под шкафы.

Мы наблюдаем рост популярности небольших квартир, например, люди не могут позволить себе крупноформатного жилья.

— Здесь, наверное, больше стоить отметить, что покупатель становится более рациональным. Если раньше покупали квартиру на всю жизнь, то теперь все становятся мобильнее и рассматривают квартиру как форму инвестиций. С одной стороны, это повышает доступность жилья за счет снижения первоначальных вложений, с другой — экономия на будущих коммунальных платежах. Хотя в рамках территории комплекса есть возможность сэкономить на коммунальных услугах не только за счет площади, но и за счет сниженных тарифов. Ежемесячная экономия на коммунальных услугах значительно отразится на семейном бюджете, - отметили представители компании.

НЕ НАДО ЖДАТЬ

Проблема большинства новостроек – многолетние ожидания инфраструктуры. Уже сейчас в ЖК «Шереметьевский квартал» готова вся инфраструктура и ее не нужно ждать годами - в шаге магазины и торговые центры, поликлиника, фитнес-залы. Во дворе открыта новая школа на 550 мест, в этом году будет начато строительство детского сада, а еще 5 школ и 6 детских садов находятся в шаговой доступности.

Полностью заселены 11 очередей и еще два дома будут сданы в текущем году.

Продажи нового дома ведутся в рамках 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов. Торопитесь и вы - только в первые дни продаж доступны лучшие квартиры по рекордно низкой цене!

Узнать больше о ЖК «Шереметьевский квартал» можно на сайте или по телефону: +7(4912)247-000 и на сайте: stroy-proms.ru.

ГК «Стройпромсервис»

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