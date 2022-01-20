Главврача Касимовского ММЦ Виктора Бардина отстранили от работы

Виктора Бардина, главного врача Касимовского ММЦ отстранили от работы. Пока временно, сообщает «Новая». Причина, по которой руководитель медучреждения оставил должность, не сообщается.
В конце октября 2021 года сотрудники ДПС задержали главного врача Касимовского межрайонного медцентра Виктора Бардина за вождение в пьяном состоянии. Позже в полиции пообещали привлечь его к административной ответственности (читать подробнее).
В настоящее время обязанности главного врача исполняет Лариса Петрунькина.
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