Водитель рязанского троллейбуса попытался потушить пожар бумагой

Фото: YA62.

19 января в салоне рязанского троллейбуса, двигавшегося по маршруту №16 произошло возгорание. Об этом изданию YA62 рассказал очевидец ЧП.

Он рассказал, что сев в общественный транспорт на остановке «Площадь Мичурина», почувствовал запах гари.

«Водитель начинает тушить пожар бумагой. Бумага тут же загорается и начинает идти дым…» - написал свидетель ЧП.

Мужчина также уточнил, что возгорание удалось ликвидировать только при помощи тряпок, а у пассажиров из-за едкого дыма слезились глаза.