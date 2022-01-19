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Происшествия19 января 2022 16:48

Водитель рязанского троллейбуса попытался потушить пожар бумагой

Очевидцы рассказали, что возгорание удалось ликвидировать только с помощью тряпок
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: YA62.

Фото: YA62.

19 января в салоне рязанского троллейбуса, двигавшегося по маршруту №16 произошло возгорание. Об этом изданию YA62 рассказал очевидец ЧП.

Он рассказал, что сев в общественный транспорт на остановке «Площадь Мичурина», почувствовал запах гари.

«Водитель начинает тушить пожар бумагой. Бумага тут же загорается и начинает идти дым…» - написал свидетель ЧП.

Мужчина также уточнил, что возгорание удалось ликвидировать только при помощи тряпок, а у пассажиров из-за едкого дыма слезились глаза.