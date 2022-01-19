Минтранс проиграл суд проектировщику провального ремонта моста через Оку

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области проиграло одну из судебных тяжб с группой компаний «Альянс». Арбитраж принял решение об отказе в иске на 3 млн рублей к проектировщику провального (из-за ужасного качества покрытия) ремонта моста через Оку – ООО «Альянс Проект».

При стоимости контракта 1,9 млн рублей сумма исковых требований составляла более 3 млн рублей. Это та сумма, на которую в ходе проверки контрольно-счетная палата оценила необоснованное расходование бюджетных средств. А произошло это необоснованное расходование, исходя из выводов аудиторов, из-за завышения сметной стоимости работ в проекте.

Важным обстоятельством стал тот факт, что минтранс принял и оплатил «Альянс Проекту» работы без каких-либо замечаний. Само по себе это не лишает заказчика права представить возражения по объему и стоимости работ, однако его козыри на суде не сыграли, а слабых мест в иске, напротив, оказалось слишком много.

Минтранс на суде сослался на отсутствие профессиональной квалификации для определения фактического объема работ в момент приемки проекта. Суд решил, что это вообще не имеет правового значения, тем более у истца были все возможности привлечь к приемке экспертов. О проведении судебной экспертизы минтранс при этом не заявил, а проверка контрольно-счетной палаты не может служить основанием для удовлетворения требований – это «внутренняя процедура», говорится в решении.

Суд интерпретировал иск как требование о взыскании неосновательного обогащения и посчитал позицию истца недоказанной. В отличие от того факта, что проектировщик выполнил работы по контракту в полном объеме.