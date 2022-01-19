Чиновники отправляют больных коронавирусом рязанцев за бесплатными лекарствами на горячую линию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С ноября 2021 года Рязанской области выделили 224 млн рублей на закупку бесплатных лекарств больным коронавирусом, но не все люди смогли получить нужные препараты, сообщает телекомпания «Ока».

Журналисты привели пример рязанку Ольгу Василькевич и ее семью, которые заразилась коронавирусом в октябре 2021 года, но так и не смогли получить бесплатные лекарства в своей поликлинике. Хотя у всех был подтвержденный диагноз и средняя тяжесть заболевания. Лечение требовалось незамедлительно.

Чиновники рязанского минздрава ответили просто: «В конце прошлого года произошли сбои в поставках препаратов. В таких случаях пациентам нужно обращаться на горячую линию ведомства».

В ведомстве пояснили, что если в поликлинике нет [бесплатных] препаратов, значит специально обученные люди [минздрава] будут искать возможность перемещения [препаратов]из других поликлиник.

«Могу сказать, что, как правило, держится резерв определенных препаратов», - заверил начальник организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области Александр Егоров.

Важен еще момент, если заболевшие коронавирусом рязанцы лечились за свои деньги, то затраты власти компенсировать им не будут.

Ранее опергруппа сделала важное объявление для рязанцев в связи с появлением в регионе омикрона. Чиновники просят жителей региона строго соблюдать профилактические меры (читать подробнее).

КУДА ЗВОНИТЬ?

На всякий случай напомним телефон горячей линии министерства здравоохранения Рязанской области: (4912) 98-42-22 (круглосуточно).

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