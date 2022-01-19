На улице Березовой рецидивист хладнокровно зарезал 49-летнего рязанца.
Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего рязанца, которого подозревают в убийстве.
По предварительным данным, 13 января в одной из квартир дома по улице Березовой обнаружили тело 49-летнего мужчины - хозяина жилья. Эксперты зафиксировали при осмотре на голове погибшего колото-резаную рану.
Вскоре выяснилось, что смертельную рану потерпевшему нанес его знакомый – безработный 36-летний рязанец, которые ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время решается вопрос о взятии подозреваемого в убийстве под стражу. расследование уголовного дела продолжается.
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