Рязанская область получит более 23 млн рублей в бюджет фонда ОМС

Рязанская область получит дополнительно федеральные средства на реализацию территориальных программ медицинского страхования. Об этом решении Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде сообщил сопредседатель данной Комиссии, Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

«Деньги в сумме 23 млн. 193 тыс. рублей поступят в регион в виде межбюджетных трансфертов в бюджет территориального фонда ОМС и будут использованы на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, в частности, найм новых сотрудников», – сказал Андрей Макаров. По словам депутата Госдумы РФ, на заседании Правительства Российской Федерации, которое запланировано на 21 января, планируется рассмотреть данный вопрос о распределении в 2022 году зарезервированных средств из бюджета ФФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя решение Комиссии, поблагодарил федеральный центр за серьезную поддержку региона и дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, работающих в условиях пандемии. «Поддержка, которую мы оперативно получаем, значительно укрепляет наши возможности. Это помогает нам, регионам, решать целый комплекс важнейших задач, направленных на улучшение жизни людей. Дополнительное федеральное финансирование позволит более эффективно работать над развитием рязанского здравоохранения, укреплением кадрового потенциала отрасли, а также будет способствовать улучшению условий работы наших медиков», – сказал Николай Любимов.