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Общество19 января 2022 12:30

Рязанский поселок Шлаковый 20 января останется без холодной воды

Придется немного потерпеть – отключение продлится всего два часа
Источник:kp.ru
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20 января в Рязани вновь отключат холодную воду. В этот раз не повезет жителям нескольких улиц микрорайона Шлакового. Объявление о приостановке водоснабжения появилось на сайте городского Водоканала. Конкретную причину отключения коммунальщики не сообщают. Предполагаем, что причиной всему – очередные ремонтные работы на водопроводных сетях.

С 10.00 без холодной воды останутся следующие улицы и дома:

- улица Пугачева, дом 15;

- улица Рытикова, дом 18/32;

- улица Телевизионная, дом 21;

- улица Трудовая, дом 24/38.

В этот раз отключение долго не продлится. Коммунальщики планируют вернуть жителям холодную воду уже к 12.00.