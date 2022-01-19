Рязанский поселок Шлаковый 20 января останется без холодной воды

20 января в Рязани вновь отключат холодную воду. В этот раз не повезет жителям нескольких улиц микрорайона Шлакового. Объявление о приостановке водоснабжения появилось на сайте городского Водоканала. Конкретную причину отключения коммунальщики не сообщают. Предполагаем, что причиной всему – очередные ремонтные работы на водопроводных сетях.

С 10.00 без холодной воды останутся следующие улицы и дома:

- улица Пугачева, дом 15;

- улица Рытикова, дом 18/32;

- улица Телевизионная, дом 21;

- улица Трудовая, дом 24/38.

В этот раз отключение долго не продлится. Коммунальщики планируют вернуть жителям холодную воду уже к 12.00.