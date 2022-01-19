19 января в Рязанской области в летальный список COVID-19 внесли 15 человек

В среду, 19 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 15 человек.

Это 67-летняя женщина и трое мужчин (53 года, 69 лет, 78 лет), скончавшиеся в декабре.

Также в списке 11 январских жертв: девять женщин – 62 года, 70 лет, 72 года, 72 года, 76 лет, 77 лет, 80 лет, 83 года, 85 лет и двое мужчин – 65 лет, 67 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2743 человек.

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