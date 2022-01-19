Рязанец рассказал, что его избил сотрудник Iron Bee бара

Фото: Iron Bee бар.

В социальных сетях появился рассказ рязанца, утверждающего, что в пятницу 14 января его избил сотрудник Iron Bee бара.

Молодой человек призвал посетителей заведения быть осторожнее и поделился своим неприятным опытом пребывания в этом месте.

«…Меня схватил за руку молодой человек, начал бить по лицу и волочить по ступеням на улицу, не объяснив причины и не отвечая на вопросы. Обратно в клуб забрать свою куртку меня не пустили, объясняя это тем что меня вывел администратор», - написал автор поста.

Любопытно, что в самом заведении об инциденте ничего не знают. Нашим коллегам из издания YA.62 сотрудник Iron Bee сообщил, что там очень удивились, прочитав информацию о конфликте.

Там пообещали внимательнее изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы разобраться в ситуации.