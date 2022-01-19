Рязанское УФАС возбудило дело против компании, помогающей откосить от армии

Рязанское УФАС возбудило дело против компании, помогающей откосить от службы в армии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанское УФАС возбудило дело в отношении компании, которая оказывает услуги по освобождению призывников от военной службы, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее к антимонопольщикам поступали жалобы от граждан на рекламу, дискредитирующую, по их мнению, Вооруженные силы России.

Установлено, что ООО «Медицинско-правовая компания» (юридический адрес в Омске) имеет представительства в нескольких регионах России. Их цель – помогать призывникам в получении отсрочки от армии или освобождении от прохождения воинской службы юридическими и медицинскими методами. В своей деятельности ООО использует наименование «ПризываНет».

По итогам изучения нижеприведенной информации члены Экспертного совета единогласно отметили, что она не соответствует требованиям рекламного законодательства. То есть, реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий.

Примеры рекламной информации от «ПризываНет»:

- Ты уже очертил идеальную траекторию своей жизни: получить высшее образование, построить блестящую карьеру или открыть собственный бизнес. Ты можешь заниматься саморазвитием и достигать поставленных целей, пока кто-то топчет плац;

- Вместо пребывания в тылу противника за год ты сможешь, как минимум, один раз скататься за рубеж, пойти на курсы, обзавестись девушкой или купить авто. А не вот это вот все;

- Чтобы доказать право на звание мужчины, не обязательно подвергаться боевой подготовке и изматывающим нарядам. Вместо этих подвигов можно провести время с настоящими друзьями или записаться в спортзал и нехило прокачаться;

- Ты – опора и помощник семьи: помогаешь обустраивать быт, планируешь будущее и стремишься к благополучию близких. Если напускная бравада не внушает радости тебе и твоей семье, то ответ один – оставайся».