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Недвижимость19 января 2022 11:03

Пятиэтажный жилой дом в Рязани превращается в «ледник»

Дом обслуживает УК «Зеленая роща», названная госжилинспекцией среди худших по зимней уборке
Источник:kp.ru
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На улице Дзержинского в Рязани дом №24 корпус 1 постепенно превращается в «ледник»

На улице Дзержинского в Рязани дом №24 корпус 1 постепенно превращается в «ледник»

На улице Дзержинского в Рязани дом №24 корпус 1 постепенно превращается в «ледник». За вольное использование термина, ничего общего с ситуацией не имеющего, просим извинить. Однако суть должна быть ясна: с крыши свисают огромные сосульки, а некоторые балконы и вовсе сплошь покрыты льдом.

Пятиэтажный многоквартирный дом обслуживает ООО «Зеленая Роща». Ранее эту управляющую компанию, говоря о зимней уборке территорий, начальник Госжилинспекции Рязанской области Геннадий Шмидт назвал в числе самых проблемных. Тогда же власти заявили о намерении лишать лицензий наиболее злостных нарушителей среди управляющих компаний.

Дом обслуживает ООО «Зеленая Роща».

Дом обслуживает ООО «Зеленая Роща».