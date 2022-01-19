Пятиэтажный жилой дом в Рязани превращается в «ледник»

На улице Дзержинского в Рязани дом №24 корпус 1 постепенно превращается в «ледник»

На улице Дзержинского в Рязани дом №24 корпус 1 постепенно превращается в «ледник». За вольное использование термина, ничего общего с ситуацией не имеющего, просим извинить. Однако суть должна быть ясна: с крыши свисают огромные сосульки, а некоторые балконы и вовсе сплошь покрыты льдом.

Пятиэтажный многоквартирный дом обслуживает ООО «Зеленая Роща». Ранее эту управляющую компанию, говоря о зимней уборке территорий, начальник Госжилинспекции Рязанской области Геннадий Шмидт назвал в числе самых проблемных. Тогда же власти заявили о намерении лишать лицензий наиболее злостных нарушителей среди управляющих компаний.