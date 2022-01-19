Платформы вокзала Рязань-1 привели в порядок. На это понадобилось целых два дня

16 января в рязанских группах социальных сетей появились жалобы на состояние «ворот города» - вокала Рязань-1, где платформы были завалены снегом, заставлены пакетами с мусором, а урны были переполнены шлаком с проходящих поездов.

17 января железнодорожники сообщили:

- В связи с обильными снегопадами, обрушившимися в январе на центральные регионы России, первоочередное внимание при обслуживании платформ уделялось уборке проходов к поездам. В результате этого в центре платформы №2 станции Рязань-1 было определено место для временного складирования снега с последующим вывозом специальной техникой. Сегодня в течение снег будет убран. Для этого выделены две единицы дополнительной техники – трактор и минипогрузчик и шесть человек персонала. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Но этого задора хватило от силы на треть платформы - утром 18 января она была так же завалена снегом и пакетами с мусором (кроме центральной части).

- Трактор сломался, - ответили железнодорожники.

Несмотря на заявления железнодорожников что платформу очистят в течении 17 декабря, утром 18 декабря снег и мусор продолжали лежать.

Поняв, что за такую нерасторопность по головке не погладят, железнодорожники пустили в ход «тяжелую артиллерию» - снегоуборочный поезд. Просто скидывали снег на пути, а специальный состав убирал. Одновременно и мусор убрали.

Работали дотемна (см. видео). Но дело сделали. Вопрос в другом – а почему это нельзя было сделать вовремя?

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Напротив вокзала «Рязань-1» в снежной каше утопают люди и машины

Горы снега не могут убрать уже несколько дней (подробнее).