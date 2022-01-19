В Рязани обнаружили фальсификат сливочного масла

У рязанского индивидуального предпринимателя обнаружили фальсификат сливочного масла, сообщает Россельхознадзор.

Известно, что в январе 2021 года сотрудники ведомства взяли у ИП пробы сливочного масла производства ООО «Аура» (город Дубна, Московской области). По результатам лабораторных испытаний специалисты установили фальсификацию молочной продукции жирами растительного происхождения.

За допущенные нарушения, «создавшие угрозу причинения вреда здоровью граждан», решением Арбитражного суда Рязанской области ООО «Аура» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Юристы ООО обжаловали решение, но высшая инстанция оставила размер штрафа без изменения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!