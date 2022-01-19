Около 3500 рязанцев окунулись в главную городскую иордань на Ореховом озере. Фото: 62.mchs.gov.ru.

В Крещенскую ночь окунуться в главную городскую иордань на Ореховом озере пришли около 3500 рязанцев. Такие данные сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Праздничные мероприятия, как и было заявлено, начались в 23.00. Перед началом купаний воду в иордани освятил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершает чин Великого освящения воды.

Для желающих окунуться в купель сотрудники МЧС установили палатки с теплыми пушками. В пунктах обогрева организовали мужские и женские раздевалки, чтобы люди могли переодеться и погреться после купания. Иордань оборудовали деревянными настилами и установили световые башни, которые освещали место проведения праздника.

Для желающих окунуться в купель сотрудники МЧС установили палатки с теплыми пушками.

В Крещенскую ночь на водоемах работали сотрудники экстренных служб. Полицейские поддерживали порядок на территории, остальные службы дежурили непосредственно у иордани. В случае если кто-то из ныряющих почувствует себя плохо, на помощь готовы были прийти бригады скорой помощи и волонтеры Рязанского медуниверситета. Спасатели контролировали обстановку непосредственно у воды. Всего в области по данным регионального МЧС на водоемах дежурили 227 человек и 103 единицы техники.

«К счастью, традиционные купания прошли без происшествий», - отмечается в сообщении.