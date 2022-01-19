«Единая Россия» обозначила планы на весеннюю сессию

Фото: Единая Россия.

Ключевым приоритетом «Единой России» в весеннюю сессию остается социальная поддержка граждан. В первую очередь – семей с детьми и наименее защищенных категорий граждан. Об этом секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил на заседании президиума думской фракции, которое прошло 17 января.

В частности, планируется принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Сейчас такое безусловное право возникает только если возраст ребенка не превышает 4 лет. Также будет усилена защита детей, получающих пенсию по потере кормильца – в работе сразу несколько документов на эту тему, напомнил секретарь Генсовета партии.

Еще одна важная инициатива партии, которую должны принять в весеннюю сессию, коснется миллионов семей с детьми и входит в народную программу «Единой России» – это разрешение использования материнского капитала на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями.

Также на совете будет рассмотрен законопроект главы думского комитета по бюджету, парламентария от Рязанской области Андрея Макарова о едином налоговом счете. Он разработан в рамках деятельности партии по совершенствованию административных и налоговых процедур для граждан и субъектов МСП.

«Планируем освободить от уплаты налога на прибыль сельские ДК. По инициативе партии подготовлен законопроект, существенно упрощающий работу НКО и субъектам МСП. За первое административное правонарушение, не причинившее вреда жизни и здоровью людей, единственным наказанием для них станет предупреждение. При этом закладывается базовый принцип «одна проверка – один акт», – напомнил секретарь Генсовета партии.

В свою очередь, глава думской фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил, что уже 18 января Госдума рассмотрит законопроект, который распространит право использования материнского капитала на отцов-одиночек.

Парламентарии, по его словам, должны определить на законодательном уровне и прописать статус многодетной семьи, что позволит выработать единую систему поддержки для них по всей территории России.

Также в планах фракции – совершенствование закона о занятости, который отвечал бы запросам граждан и работодателей, решение проблемы дефицита кадров в первичном звене здравоохранения, в том числе через внедрение новой отраслевой системы оплаты труда медиков, введение дополнительных льгот и компенсаций медработникам, а также механизмов предоставления им служебного жилья.

В центре особого внимания остается и сфера ЖКХ.

Он также сообщил, что «Единая Россия» ввела поэтапный контроль за реализацией народной программы. Комитеты Госдумы совместно с профильными министерствами в ежеквартальном режиме сверяют сроки исполнения и проверяют качество работ по объектам, строительство или ремонт которых предусматривает народная программа.

В заключение Андрей Турчак напомнил, что «Единая Россия» в конце года реализовала ряд положений народной программы – это касается индексации пособий, МРОТ, зарплат бюджетников, отмены обязательного техосмотра, установления целевого использования экологических платежей, освобождения многодетных семей от НДФЛ при продаже жилья.

Весенняя сессия самая продолжительная по времени, она продлится до 31 июля 2022 года, отметил депутат от Рязанской области, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

«На рассмотрении в Государственной Думе находится 1136 законопроектов. Из них 295 приняты уже в первом чтении, три – во втором, на стадии подготовки – 838 законопроектов. Наш приоритет – принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны, реализация Послания президента Федеральному Собранию», – рассказал парламентарий.

В частности, в период весенней сессии планируется рассмотреть и принять следующие законопроекты: о расширении гарантий получения пенсии по случаю потери кормильца для 18-летних выпускников школ, готовящихся к поступлению в вуз или колледж; расширении возможностей телемедицины и онлайн-продажи рецептурных препаратов; проведении предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей с помощью дистанционных технологий; совершенствовании налогового законодательства, об ужесточении наказания для педофилов и многие-многие другие.

«Безопасность наших граждан и их благополучие – наша главная задача. Приступаем к работе», – резюмировал Андрей Красов.

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