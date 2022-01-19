В результате ДТП на улице Бирюзова в Рязани пострадал человек. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Вечером, 18 января, в Рязани столкнулись Lada Largus и Ford Focus. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, все случилось около дома № 28 по улице Бирюзова в микрорайоне Канищево.

По предварительной информации, виновником аварии стал 51-летний водитель автомобиля Lada Largus. Мужчина, «не убедившись в безопасности маневра», врезался в Ford, за рулем которого был 43-летний рязанец.

В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения, а водителю отечественной легковушки потребовалась медицинская помощь.

По факту происшествия рязанская Госавтоинспекция проводит проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.