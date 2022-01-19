Скончалась бывшая учительница русского языка школы №14 Евгения Суслова

Ушла из жизни бывшая учительница русского языка и литературы рязанской школы №14 (с углубленным изучением английского языка) Суслова Евгения Александровна.

По отзывам ее учеников, Евгения Александровна никогда не жалела ни своего времени, ни учительской зарплаты для своих воспитанников. Им завидовали другие классы...

«Евгения Александровна была у нас классным руководителем - много внеклассных мероприятий, экскурсии, походы, туристические поездки...» - вспоминают в некрологе выпускники школы.

Проститься с учительницей можно 20 января у подъезда дома №17 по улице Интернациональной в 09:45.

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