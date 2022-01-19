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Происшествия19 января 2022 7:17

Молодой рязанец ушел на работу с едой и не вернулся

Александра Кокшарова близкие не видели со 2 декабря. Ведутся поиски
Источник:kp.ru
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Пропал Алексадр Кокшаров из Рязани. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Мужчина 1989 года рождения вышел 2 декабря минувшего года на работу, прихватив с собой пакет с едой, и не вернулся. С собой у него также были паспорт и телефон.

Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение нормальное, волосы короткие, глаза серые. Одет молодой человек был в темно-синюю куртку, зелено-коричневые брюки в стиле милитари, белые кроссовки с коричневыми вставками и темно-синюю вязаную шапку.

С какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам: 8(920)980-21-71, 8(4912)51-21-71 либо 112.

Пропал Алексадр Кокшаров из Рязани.

Пропал Алексадр Кокшаров из Рязани.