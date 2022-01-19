Определился список вакансий Рязани, где предлагают зарплату от 70 до 100 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Определился список профессий, где в Рязани можно зарабатывать 100 тысяч рублей. По данным специалистов SuperJob, такую сумму готовы платить директору ресторанной службы. Для этого необходимо иметь высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере общественного питания от трех лет. Если у соискателя имеется диплом о среднем профессиональном образовании, тогда нужен опыт работы от пяти лет.

Далее идут следующие вакансии:

- управляющий дополнительным офисом — зарплата от 89 тысяч рублей;

- программист микроконтроллеров — зарплата от 80 тысяч рублей;

- менеджер по продажам — от 75 тысяч рублей;

- руководитель проектов — зарплата от 70 тысяч рублей.

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