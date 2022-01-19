Подрядчика яслей детсада №136 в Рязани крупно оштрафовали

Директора подрядной организации, не построившей ясли для детсада №136 в Рязани, привлекли к административной ответственности. Штраф составил более 1,3 млн рублей.

Наказание вынесено по делу, возбудить которое прокуратура постановила 1 декабря минувшего года. Исходя из формулировки пресс-службы областной прокуратуры, ООО «Импрез» ненадлежащим образом выполняло обязательства по контракту.

Именно с этой рязанской компанией весной 2021-го городское управление капстроительства заключило контракт на сумму почти 71 млн рублей. Подрядчик существенно отставал от графика, не исполнял требования заказчика и надзорных органов, в связи с чем попал в реестр недобросовестных поставщиков (решение обжалуется). Соглашение было расторгнуто в одностороннем порядке.

Решение наказать подрядчика дополнительно прокуратура мотивирует тем, что его действия (дословно) «повлекли причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, который выражается в неосвоении бюджетных средств на сумму 54 миллиона рублей».

Упомянутые ясли (пристройка к детсаду) не достроены до сих пор.