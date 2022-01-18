Прокуратура внесла представление Елене Сорокиной из-за плохой зимней уборки

Прокуратура Советского района провела проверку исполнения властями Рязани и коммунальщиками своих обязанностей по зимней уборке территорий. Судя по отчету, внимание уделялось очистке дорог от снега и наличию опасных сосулек на крышах домов.

Шесть представлений прокуратура внесла управляющим компаниям из-за «ледяных образований» на домах по ряду адресов:

- ул. Фрунзе, д. 8а;

- пр. Щедрина, д. 3, 7, 13а, 15, 15а;

- ул. Ленина, д. 33;

- ул. Маяковского, д. 103;

- ул. Горького, д. 27.

11 января прокуратура внесла представление главе администрации Рязани Елене Сорокиной:

«Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений», - процитировала требования госоргана его пресс-служба.

Реакция последовала после совместной проверки с ГИБДД дорожной сети и вывода о «наличии рыхлого снега и зимней скользкости» на улицах Фрунзе, Полевой, Подгорной, Пролетарской, Рыбацкой.

Кроме того, административное дело возбуждено против некого должностного лица МБУ «Дирекция благоустройства города», ответственного за уборку дорог.