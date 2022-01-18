Прокуратура внесла представление Елене Сорокиной из-за плохой зимней уборки

Прокуратура Советского района провела проверку исполнения властями Рязани и коммунальщиками своих обязанностей по зимней уборке территорий. Судя по отчету, внимание уделялось очистке дорог от снега и наличию опасных сосулек на крышах домов.
Шесть представлений прокуратура внесла управляющим компаниям из-за «ледяных образований» на домах по ряду адресов:
- ул. Фрунзе, д. 8а;
- пр. Щедрина, д. 3, 7, 13а, 15, 15а;
- ул. Ленина, д. 33;
- ул. Маяковского, д. 103;
- ул. Горького, д. 27.
11 января прокуратура внесла представление главе администрации Рязани Елене Сорокиной:
«Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений», - процитировала требования госоргана его пресс-служба.
Реакция последовала после совместной проверки с ГИБДД дорожной сети и вывода о «наличии рыхлого снега и зимней скользкости» на улицах Фрунзе, Полевой, Подгорной, Пролетарской, Рыбацкой.
Кроме того, административное дело возбуждено против некого должностного лица МБУ «Дирекция благоустройства города», ответственного за уборку дорог.