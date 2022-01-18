После Крещенских купаний рязанцев согреют тепловые пушки

В ночь с 18 на 19 января на Ореховом озере в Рязани пройдут Крещенские купания. Официально мероприятие продлится с 23.00 до 2.00, сообщает пресс-служба городской администрации после визита к купели градоначальницы Елены Сорокиной.

Расчистили место под иордани и сделали сходни сотрудники Дирекции благоустройства города. Возле места, где люди будут погружаться в ледяную воду, благодаря МЧС также установлены палатки для переодевания и тепловые пушки.

«Потоки людей разделят, желающие смогут согреться горячим чаем», - отметили в мэрии.

Как сообщалось ранее, каждые 15 минут с 22:00 между «Орешком» и площадью Свободы будет курсировать автобус (не бесплатный).

Расчистили место под иордани и сделали сходни сотрудники Дирекции благоустройства города.