Бани на улице Семена Середы в Рязани могут открыться уже в конце января

В здании бань на улице Семена Середы идут финальные работы.

Банный комплекс на улице Семена Середы в Рязани может открыться уже в конце января. Хорошую новость сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Организация, арендующая помещение, уже закончила ремонт и техническое переоснащение котельной. Специалисты заменили старые трубы отопления и водопровода, провели новую электропроводку и отремонтировали печи-каменки.

Помимо этого в рамках работ сделали небольшой косметический ремонт и поставили мебель.

Арендатор банного комплекса сообщил, что печи уже работают в пробном режиме, ведутся пуско-наладочные работы и проверка остального оборудования.

Также рязанцев заверили, что льготы на посещение бань сохранятся.

Власти затеяли ремонт банного комплекса на улице Семена Середы еще в 2020 году. Позже у здания сменился арендатор, который начал проектные работы. Бани планировалось открыть весной 2021 года, но к назначенной дате этого не произошло. Позже сроки несколько раз переносились.