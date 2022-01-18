Рязанка пожаловалась на затрудненное дыхание при выдохе. Вот что из этого вышло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязанском онкологическом центре прооперировали пациентку с 5-миллимитровым просветом гортани, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

К врачам 37-летняя женщина обратилась с жалобами на затрудненное дыхание при вдохе. Длилось это около двух месяцев.

Было известно, что пациентка с 2018 года находилась на учете онкоцентра, а три года назад ей поставили диагноз - злокачественное новообразование гортани. Ей назначили радикальный курс терапии в радиологическом отделении диспансера.

Во время очередного обследования врачи выявили рубцовое сужение гортани, просвет гортани составлял пять-семь миллиметров. Но специалисты отметили, что злокачественных процессов при новом обследовании не было.

— Женщину госпитализировали в отделение опухоли головы и шеи Рязанского онкологического диспансера, - пояснил замглавного врача онкоцентра Алексей Григорьев. — Мы провели микрохирургическую эндоларингеальную лазерную резекцию рубцов гортани. Сейчас у пациентки восстановлено самостоятельное дыхание, у нее сохранилась голосовая функция. Планируется дальнейшее наблюдение.

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